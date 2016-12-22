Yılbaşı hızla yaklaşıyor. iPhone’unuz ile etkileyici bir fotoğraf çekebilir, bunları eğlenceli hediye kartlarına dönüştürerek sevdiklerinize herhangi bir ek maliyete girmeden, ancak çok anlamlı yılbaşı hediyeleri verebilirsiniz.

Eğer bir iPhone 7 Plus sahibiyseniz, bu telefonun arkasında yer alan çift kamera ile arka planı bulanıklaştırılmış fotoğraflar çekebilirsiniz. Örneğin, Portre olarak adlandırılan bu mod ile çocuğunuzun bir fotoğrafını çekebilir ve bunu etkileyici bir yılbaşı kartına dönüştürerek uzaktaki akrabalarınıza bir yeni yıl hediyesi olarak gönderebilirsiniz.

Küçük bir bütçeyle profesyonel görünümlü aile portre fotoğrafları çekmeye ve bu fotoğrafları paylaşabileceğiniz başyapıtlara dönüştürecek uygulamaları ve bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Yılbaşı kartlarınızı iPhone’unuzdan göndermek için tek adres

Felt: Felt, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize el yazısıyla hazırladığınız gerçek kartlar ve fotoğraflar göndermenin en kaliteli ve en kişiye özel yolu. Üstelik hepsini iPhone’unuzdan yapabilirsiniz.

Ink: Mağazaya gitmek zorunda kalmadan, iPhone’unuzdan benzersiz yılbaşı kartları hazırlayıp gönderin.

Snapfish: iPhone için baskı, kartpostal ve daha fazlasını sipariş edin.

Artifact Uprising: iPhone’unuzda dakikalar içinde üstün kaliteli fotoğraf albümleri, resimli kartpostallar ve hediyeler hazırlayın.

Touchnote: iPhone’unuzu kullanarak kişiselleştirilmiş kartpostallar oluşturun ve gönderin.

Fotoğraflarınıza yılbaşı kuhu katacak bazı Uygulamalar

Enlight, 10,49 TL: Enlight’ın güçlü araç setiyle fotoğraflarınızı iyileştirin, ayarlayın ve süsleyin.

Camera +, 7,99 TL: Her çekiminizde kusursuz sonuçlar almak için, Camera +’ın mükemmel manuel çekim kontrolleri, onlarca filtre, çerçeve ve kesme seçeneği sayesinde kolayca profesyonel görünen fotoğraflar yaratın.

ProCamera 12,99 TL: Profesyonel iOS fotoğrafçılığının altın standardı ProCamera, yeni başlayanlar için son derece kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra uzmanlara yönelik, DSLR’ye benzer etkileyici kontrol seçenekleri de sunuyor.

VSCO: Mobil aygıtlar için benzersiz hazır ayarlarımız ve gelişmiş kamera kontrollerimizle çektiğiniz görüntüleri düzenleyin.

Moldiv: Tek bir çerçeveye 16 adede kadar fotoğraf ekleyerek mükemmel kolajı hazırlayın. İsterseniz, fotoğraflarınızı bir dergi, poster veya temalı albüm gibi kolajlayarak aile fotoğraflarınıza kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Fotoğrafçılık İpuçları

• iPhone’unuzdaki hızlı çekim video özelliğini kullanarak, yılbaşı süslemelerine başlama zamanı geldiğinde evinizdeki değişimi başından sonuna kadar görüntüleyin. iPhone’unuzu bir rafa veya tripoda yerleştirin, kamera uygulamasını başlatın ve hızlı çekim video ayarında kaydet düğmesine basın. iPhone her şeyi sizin yerinize yapar. Çekiminizi bitirdiğinizde videonuzu iPhone’daki iMovie uygulamasında kırparak düzenleyebilir ve istediğiniz müziği ekleyebilirsiniz.

• Live Photo ile mükemmel kar yağışını kaydedin. Hareketli ve sesli manzaralar, huzur veren bir fotoğrafa çok daha fazlasını katabilir. Ardından Live Photo’nuzu iOS için Facebook uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

• Daha canlı ve gerçeğe yakın renkler ve daha doğal görünen cilt tonları sunan içinizi ısıtacak fotoğraflara imza atmak için Retina Flash özelliğine sahip 7 MP FaceTime HD Kamera ile en renkli aile selfie’sini çekin.

• Hayatın en hızlı anlarını yavaşlatmak için 120 kare/sn hızında 1080p HD, 240 kare/sn hızında 720p görüntü kalitesinde videolar kaydeden ağır çekim video ile kartopu savaşları yepyeni bir şekilde hayat buluyor.

• Fotoğraflar uygulamasındaki yeni Anılar özelliğiyle geçirdiğiniz yılbaşını en güzel haliyle yeniden yaşayın. Şükran Günü yemeği veya yılbaşı süslemelerini yaptığınız anlar gibi en değerli anılarınızı yeniden keşfetmek için, Fotoğraflar uygulamasında en alttaki Anılar düğmesine dokunun ve arkanıza yaslanıp uygulamanın otomatik olarak bir fon müziği ve geçişlerle birlikte fotoğraflarınızdan oluşan muhteşem bir film yaratmasını bekleyin. Üstelik, anınız oluşturulduktan sonra tüm düzenleme kontrolü de sizin elinizde olacak.

• Fotoğraflar uygulamasında Yılbaşı ağaçları ve karlı günler gibi belirli nesneleri arayın.

• iCloud Fotoğraf Paylaşımı’nı kullanarak aile toplantıları veya özel etkinliklerde çektiğiniz görüntüleri kolayca paylaşın.

• Yıl boyunca yaşadığınız muhteşem gezi maceralarınızı sergileyin, Fotoğraflar > Albümler > Yerler seçeneğine giderek tüm fotoğraflarınızı harita üzerinde görün.